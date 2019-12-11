Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
11.12.19 15:39

Жінка вилетіла через лобове скло автобуса і потрапила під його колеса унаслідок зіткнення з легковиком на Тернопільщині, - Нацполіція. ФОТО

Одна людина загинула, п'ятеро з травмами потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася сьогодні близько 12:00 на Тернопільщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільській області.

Між селами Чистилів і Великий Глибочок не розминулися автомобіль Dacia Logan і рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Тернопіль-Чистилів. За попередньою інформацією, причина зіткнення - виїзд на смугу зустрічного руху.

На момент удару в громадському транспорті перебувало близько десяти пасажирів. Унаслідок удару 65-річна жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через переднє скло, а потім потрапила ще і під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

До лікарні доставили чотирьох пасажирів, а також водія автомобіля.

Також дивіться: У ДТП за участю шкільного автобуса на Львівщині травмувалися 5 осіб, із них 3 - діти, - Нацполіція. ФОТО

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка і встановить причину нещастя.

Подію внесено в ЄРДР згідно зі статтею 286 частина 2 КК.

Жінка вилетіла через лобове скло автобуса і потрапила під його колеса унаслідок зіткнення з легковиком на Тернопільщині, - Нацполіція 01
Жінка вилетіла через лобове скло автобуса і потрапила під його колеса унаслідок зіткнення з легковиком на Тернопільщині, - Нацполіція 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100