Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
11.12.19 15:31

Пам'ятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція. ФОТО

Пам'ятник загиблим воїнам АТО зніс ветеран війни на Донеччині, оскільки він заважав йому почати будівництво на виділеній державою ділянці землі.

Пам'ятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пам'ятник кілька років тому встановили учасники війни на Донбасі на знак поваги полеглим побратимам. Пізніше землю, на якій він стояв, розподілили між учасниками АТО.

Територія зі скульптурою дісталася під будівництво військового, який також був у АТО. Скульптура заважала йому почати будівництво. Тому він самовільно її демонтував і викинув.

Проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею про самоправство. Зараз експерти встановлюють цінність і значення пам'ятника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада. ФОТОрепортаж

Памятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція 01
Памятник героям АТО у Ворзелі демонтував ветеран, якому землю під монументом виділили для забудови, - Нацполіція 02

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100