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11.12.19 22:56

Довірену особу російського злодія в законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За планами Бакинського, його людина мала встановити контроль за діяльністю злочинних груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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Для цього громадянин Республіки Азербайджан планував організувати зустріч із кримінальними елементами, так звану "сходку".

Аби не дозволити кримінальним елементам впливати на криміногенну ситуацію в області, поліцейські встановили місце перебування довіреної особи "злодія в законі" - приватний будинок у Лисичанську.

У вівторок, 10 грудня, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у нього і вилучили зброю та набої, а також наркотичні засоби. 

Вирішуються питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу. Окрім того, після проведення експертизи вилучених речовин можлива додаткова кваліфікація його дій — за статтею 309 Кримінального кодексу України.

Довірену особу російського злодія в законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині, - Нацполіція 01
Довірену особу російського злодія в законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині, - Нацполіція 02
Довірену особу російського злодія в законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині, - Нацполіція 03

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