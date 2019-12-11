Довірену особу російського злодія в законі Гулі Бакинського затримали на Луганщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Для цього громадянин Республіки Азербайджан планував організувати зустріч із кримінальними елементами, так звану "сходку".
Аби не дозволити кримінальним елементам впливати на криміногенну ситуацію в області, поліцейські встановили місце перебування довіреної особи "злодія в законі" - приватний будинок у Лисичанську.
У вівторок, 10 грудня, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у нього і вилучили зброю та набої, а також наркотичні засоби.
Вирішуються питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу. Окрім того, після проведення експертизи вилучених речовин можлива додаткова кваліфікація його дій — за статтею 309 Кримінального кодексу України.