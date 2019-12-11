Вболівальники розгорнули банер "Свободу Марківу" під час футбольного матчу "Шахтаря" з італійською "Аталантою". ФОТО

Як зазначив у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов - "це вимога справедливості".

Бутусов підкреслив: "Просто зараз на щоглі Ліги чемпіонів "Шахтаря" з італійською "Аталантою" українські вболівальники розгорнули на центральній трибуні величезний банер "L Italia, libera Vitaliy! FreeMarkiv" - "Італія, звільни Віталія Марківа!"

Україна глибоко обурена вироком італійського суду громадянину Італії та України, добровольцю Нацгвардії Віталію Марківу, якого без будь-яких доказів італійський суд на замовлення російських спецслужб засудив до 24 років в'язниці за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі, який був убитий перебуваючи в лавах банди терористів під Слов'янськом у 2014-му році, і до смерті якого Марків не мав жодного стосунку.

Свобода Марківа - це вимога справедливості, і вимога покінчити з ганебним впливом російських спецслужб в італійській судовій владі. Україна ніколи не відмовиться від боротьби за свободу Віталія!"

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.