Зв'язали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство. ФОТОрепортаж

Про це написала в Facebook зоозахисниця Юлія Петренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно контактна собака, слідуючи інстинктам, забігла в курник. Її звідти виманили, на що вона без всякого страху пішла. Садисти зв'язали нещасну тварину. Били і знущалися довгий час. Викололи очі, розтрощили голову і залишили помирати. А через кілька годин ще живу собаку, перекинули через паркан людям, які і викликали ветеринарів. Приспати собаку не було чим. Вона вмирала в агонії найстрашнішого болю цілий день", - написала вона.

Сьогодні група зоозахисників з Києва влаштувала в Морозівці акцію протесту.

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Заяву зоозахисників про злочин внесено в ЄРДР, повідомили в поліції. Поліцейські забрали останки собаки, їх відправлять на експертизу до Харкова. 55-річний місцевий житель пояснив співробітникам поліції, що собака, яка жила на пилорамі, задушила 6 курей - 4 його і 2 його сусіда.

Тепер чоловікові готують підозру за ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту строком до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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