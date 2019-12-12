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12.12.19 09:33

Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульна поліція виявила в Києві фейковий патрульний автомобіль поліції з водієм у поліцейській формі без відповідних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Facebook.

Відео Київ оперативний

Учора, близько 14 години, на Оболонському проспекті патрульні помітили автомобіль Ford, який мав поліцейську символіку та був обладнаний проблисковими маячками.

Інспектори зупинили автомобіль аби перевірити наявність дозволу на використання відповідної символіки та спеціальних світлових пристроїв, адже встановлювати їх дозволено тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.

Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом 01

За кермом перебував 24-річний молодий чоловік у форменому одязі поліцейських. Але жодних документів, які б посвідчували його належність до правоохоронних органів, як і дозвіл на використання спеціальних пристроїв надати не зміг.

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На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 184-3 (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) та протокол за ст. 122-5 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв) КУпАП.

Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом 02

Автомобіль патрульні евакуювали на штрафмайданчик.

Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом 03
Фото: патрульна поліція

Патрульні затримали в Києві фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом 04

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