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12.12.19 10:56

Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівника одного з районних підрозділів Управління державної міграційної служби в Херсонській області на систематичному вимаганні хабарів від іноземних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від іноземців за прискорену легалізацію та не видворення з країни порушників міграційного законодавства. Вартість "послуг" зловмисника залежала від платоспроможності мігрантів, складності випадку і в середньому становила $1 тисячу.

Затримали посадовця у відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України поряд із місцем роботи під час отримання хабара у розмірі 20 тисяч гривень від громадянина однієї з країн Центральної Азії.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи, а також в особистому автомобілі зловмисника правоохоронці виявили ще 34 тисячі у гривневому еквіваленті.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ 01
Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ 02

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