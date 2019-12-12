СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники СБУ встановили, що комерційна структура, яка займається експортом сільськогосподарської продукції, організувала протиправний механізм мінімізації платежів до держбюджету. Оборудки зловмисники проводили у два етапи.

Спочатку у місцевих представників реального сектору економіки ділки закуповували за готівку гуртові партії сільгосппродукції. Після цього продукцію експортували до інших країн за підробленими документами про походження і заниженою вартістю. Прибутки від реалізації товару за кордоном накопичувалися на рахунках афілійованих із ділками фірм-нерезидентів.











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Лише протягом 2019 року зловмисники провели експортних операцій на суму понад мільярд гривень. Наразі точна сума завданих державному бюджету збитків встановлюється.

Під час обшуків за адресами фірм-учасників оборудки, місцями проживання фігурантів справи, а також на території Херсонського морського торговельного порту було вилучено документацію, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюється причетність посадових осіб контролюючих органів до протиправної схеми.