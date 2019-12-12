Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, волонтери InformNapalm встановили, що бойові вертольоти цього полку в 2018 році брали участь в агресії проти України, коли в нейтральних водах атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Рік тому, 3 грудня 2018 року, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm зібрала й оприлюднила особисті дані офіцерів 55-го вертолітного полку, який брав участь у нападі на українські катери. Серед зазначених осіб були і заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки Олексій Склянкін і командир ескадрильї Мі-28H Руслан Кушніренко, загиблі вчора за доволі дивних обставин - за попередніми повідомленнями Міністерства оборони РФ, причиною катастрофи став сильний туман.

Однак, фахівці зазначають, що вертоліт Мі-28H "Нічний мисливець" (за кодифікацією НАТО: Havoc) створений для виконання бойових завдань, в тому числі і в поганих погодних умовах. Тому версія про катастрофу через туман видається недостатньо обґрунтованою.

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На цей момент слідство також розглядає дві попередні причини катастрофи: технічна несправність або помилка в пілотуванні бойової машини. Але зазначені пілоти мали великий досвід і навряд чи могли помилитися в пілотуванні. Тому ймовірною залишається версія про технічну несправність Мі-28H.

Деякі фахівці, яких опитали волонтери InformNapalm, не виключають, що справжньою причиною загибелі офіцерів, які займали високі керівні посади в 55-му вертолітному полку, є замовлене вбивство з метою "зачистки свідків і виконавців військових злочинів". Російські джерела зазначають, що заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки Олексій Склянкін мав значний бойовий досвід і брав участь у бойових операціях у Сирії.