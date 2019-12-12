Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласну поліцію.
"Після стрілянини чоловік відразу сховався у власному дворі за високим парканом. Потім він зі зброєю сів в автомобіль "Опель Віваро", непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку двору", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що пізніше цей автомобіль виявили на одній з вулиць міста, в салоні поліцейські виявили магазин, 30 патронів калібру 5,45 мм. Автомобіль і боєприпаси були вилучені як речові докази.
Крім того, під час обшуку в помешканні зловмисника працівники поліції вилучили два мобільні телефони, револьвер системи "Наган", 25 патронів різного калібру, ніж. У дворі знайдені гільзи 12-го калібру. Всі речові докази були направлені на проведення експертиз.
За фактами скоєних правопорушень поліція відкрила два кримінальні провадження у ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Для затримання зловмисника на території 5 районів Київської області за наказом глави Нацполіції Київщини введена спеціальна поліцейська операція "Сирена".
Поліція просить громадян не панікувати і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Нагадаємо, вчора, 11 грудня, в Яготині Київської області була введена спецоперація "Грім" для затримання невідомого, який відкрив вогонь по екіпажу поліції. В результаті стрілянини пошкоджено автомобіль, поліцейські не постраждали.