Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО. ФОТОрепортаж

Київський СІЗО зсередини в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.
СІЗО зсередини
В корпусі
Камери
Творчість ув'язнених на вимикачі
У камері
Картинка у камері
Кіт у тюремному коридорі
Церква у внутрішньому дворику
Приміщення для господарського персоналу, який відбирається з-поміж ув'язнених - умови утримання кращі
Кімната для тривалих побачень
Спортзал
Корпус для неповнолітніх
Розпорядок дня для неповнолітніх
Кіт у тюремному коридорі
Надбудова над дахом - дворик для прогулянок
Стіна в жіночому корпусі
Начальник СІЗО - Руслан Ромашков
Оголошення про набір на роботу
Пакет від крутого бренда на смітнику в СІЗО