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12.12.19 16:10

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО. ФОТОрепортаж

Життя Київського слідчого ізолятора, керівництво якого дозволило журналістам провести зйомку всередині установи пенітенціарної системи.

Київський СІЗО зсередини в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 01

СІЗО зсередини

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 02
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 03

В корпусі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 04

Камери

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 05

Творчість ув'язнених на вимикачі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 06

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 07

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 08

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 09

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 10

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 11

У камері

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 12

Картинка у камері

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 13

Кіт у тюремному коридорі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 14

Церква у внутрішньому дворику

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 15
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 16

Приміщення для господарського персоналу, який відбирається з-поміж ув'язнених - умови утримання кращі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 17

Кімната для тривалих побачень

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 18

Спортзал

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 19

Корпус для неповнолітніх

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 20

Розпорядок дня для неповнолітніх

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 21
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 22
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 23

Кіт у тюремному коридорі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 24

Надбудова над дахом - дворик для прогулянок

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 25
Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 26

Дворик для прогулянок

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 27

Стіна в жіночому корпусі

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 28

Начальник СІЗО - Руслан Ромашков

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 29

Оголошення про набір на роботу

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 30

Пакет від крутого бренда на смітнику в СІЗО

Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО 31

ФОТО - Олег Богачук 

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