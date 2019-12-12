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12.12.19 20:04

Тіла трьох загиблих воїнів Сергія Сироти, Андрія Войтовича та Віктора Прусського привезли на малу батьківщину - Волинь і Рівненщину. ФОТО

12 грудня в Рівненську і Волинську області доставили тіла трьох загиблих військовослужбовців 14-ї ОМБр: Сергія Сироти, Андрія Войтовича (обоє з Волині) і Віктора Прусського (жителя Рівного), які загинули 9 грудня ввечері в районі населеного пункту Золоте Луганської області від смертельних мінно-вибухових поранень, яких зазнали під час підриву протитанкового мінного шлагбаума, який стався під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Тіла трьох загиблих воїнів Сергія Сироти, Андрія Войтовича та Віктора Прусського привезли на малу батьківщину - Волинь і Рівненщину. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, спочатку траурний кортеж зупинився в Рівному, де завтра відбудеться прощання з Віктором Федоровичем Прусським, про що повідомляє місцеве видання rivne1.tv.

Тіла Андрія Володимировича Войтовича та Сергія Миколайовича Сироти повезли далі, до Луцька, де спочатку відбудеться відспівування, і похорон у їхніх рідних селах Квітневому (11.00) і Щуріної (о 13.00) відповідно. Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Район.Рожище.

У Віктора Прусського залишилися мати і сестра, у Андрія Войтовича - дружина і двоє синів, у Сергія Сироти - мати і двоє братів.

Тіла трьох загиблих воїнів Сергія Сироти, Андрія Войтовича та Віктора Прусського привезли на малу батьківщину - Волинь і Рівненщину 01

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