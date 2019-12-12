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12.12.19 22:03

Продовження закону про особливий статус Донбасу, "Коротка історія людства" в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня. ФОТОрепортаж

У робочий день 12 грудня депутати продовжили дію закону про особливий статус Донбасу, створили слідчу комісію за фактом вбивства Гандзюк та інших активістів, а також спростила видачу паспортів для жителів зони ООС і переселенців.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 01

Початок роботи ВР 12 грудня - біля трибуни встановлено новорічні ялинки

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 02

Д.Гурін зі "СН"

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 03

В. Івченко і Н.Шуфрич

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 04

С.Бабак у президії ВР

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 05

В.Новинський з нардепом від "СН" Культенком

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 06

А.Герус і А.Іванчук

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 07
Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 08

Діалог П.Порошенка і С.Вакарчука

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 09

Д. Гетманцев із "СН"

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 10

Результати голосування за продовження особливого статусу Донбасу

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 11

Анна Скороход, що вийшла зі "СН" 

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 12


Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 13

Президія ВР

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 14

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 15
Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 16

Співголова фракції СН Д.Арахамія, М. Бужанський навчають самообороні колегу Ю.Яцків

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 17

А.Загоруйко з колегою

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 18

Скандальний Б.Яременко

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 19

Л.Буймістер з колегою

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 20

А.Гончаренко і В.Сюмар

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 21

А.Дубінський з колегою

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 22

Депутатські типажі

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 23

Арахамія, Гетманцев і Дубінський 

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 24

У руках нардепа Ю.Шаповалова "Коротка історія людства" Ю.Н Харари

Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 25

Переписка самовисуванця П.Люшняка (Член аграрного комітету ВР 8-го скликання. Родині належить фермерське господарство "Синевир" і частка в "Галич Агро-Стек"

"Добрий день. Трім питає за гроші. Коли зможемо віддати? Бойко має пшеницю, я казав що ми заберемо, ціна в нас 4000".


Продовження закону про особливий статус Донбасу, Коротка історія людства в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня 26

Вакарчук і Рахманін голосують

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