Продовження закону про особливий статус Донбасу, "Коротка історія людства" в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Початок роботи ВР 12 грудня - біля трибуни встановлено новорічні ялинки

Д.Гурін зі "СН"

В. Івченко і Н.Шуфрич

С.Бабак у президії ВР

В.Новинський з нардепом від "СН" Культенком

А.Герус і А.Іванчук





Діалог П.Порошенка і С.Вакарчука

Д. Гетманцев із "СН"

Результати голосування за продовження особливого статусу Донбасу

Анна Скороход, що вийшла зі "СН"





Президія ВР





Співголова фракції СН Д.Арахамія, М. Бужанський навчають самообороні колегу Ю.Яцків

А.Загоруйко з колегою

Скандальний Б.Яременко

Л.Буймістер з колегою





А.Гончаренко і В.Сюмар

А.Дубінський з колегою





Депутатські типажі

Арахамія, Гетманцев і Дубінський

У руках нардепа Ю.Шаповалова "Коротка історія людства" Ю.Н Харари

Переписка самовисуванця П.Люшняка (Член аграрного комітету ВР 8-го скликання. Родині належить фермерське господарство "Синевир" і частка в "Галич Агро-Стек"

"Добрий день. Трім питає за гроші. Коли зможемо віддати? Бойко має пшеницю, я казав що ми заберемо, ціна в нас 4000".





Вакарчук і Рахманін голосують