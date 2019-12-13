Суд відпустив підозрюваного в побитті "слуги народу" Богданця екснардепа Кайду на поруки. ФОТО

"12 грудня 2019 року, в день затримання народного депутата VII скликання від ВО "Свобода" Олексія Кайди, Феміда Печерського районного суду обрала запобіжний захід націоналісту. "Свободівця" відпустили завдяки втручанню деяких парламентаріїв, які взяли його на поруки", - пише пресслужба ВО "Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний народним депутатам та депутатам Київради, які взяли мене на поруки, а також побратимам зі "Свободи", "Правого Сектору", ОУН та "Національного Корпусу". Особливо вдячний представникам ЗМІ, які об’єктивно висвітили цю подію. Ми можемо впливати і тиснути на владу – це право гарантоване нам Конституцією України. Коли українці проти продажу землі чи стратегічних підприємств, то політики мають на це зважати, а не усувати активних патріотів, зокрема саджаючи їх за ґрати", - прокоментував ситуацію Олексій Кайда після вироку суду.

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Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.

Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Олексія Кайди та затримали його.