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13.12.19 10:41

Поліцейський із братом вимагали $4 тис. хабаря в студентів у Львові, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та його близького родича під час одержання ними $4 тис. неправомірної вигоди від студентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронець у змові зі своїм рідним братом вимагали від студентів-учасників бійки сплатити $4 тис. неправомірної вигоди за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за хуліганство. У разі відмови надати гроші, правоохоронець погрожував студентам виключенням із закладів освіти та ув'язненням.

Зловмисників затримали під час одержання хабаря.

Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінальний кодекс України).

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Поліцейський із братом вимагали $4 тис. хабаря в студентів у Львові, - ДБР 01
Поліцейський із братом вимагали $4 тис. хабаря в студентів у Львові, - ДБР 02
Поліцейський із братом вимагали $4 тис. хабаря в студентів у Львові, - ДБР 03

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