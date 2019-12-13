Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Дніпра.

За словами заступника міського голови, директора департаменту охорони здоров’я населення Андрія Бабського, Дніпро всебічно готувався до згаданої реформи, у тому числі і до роботи лікарів у новій системі.

"Міський голова Борис Філатов серйозно ставиться до цього процесу, оскільки розуміє, що первинна медична ланка, сімейні лікарі – це передова частина галузі. Окрім того, що центри фінансуються із НСЗУ, місто додатково підтримує ці заклади, їхніх лікарів. Наприклад, цього року з міського бюджету було виділено понад 140 млн грн, у тому числі й на оплату комуналки, на автотранспортні послуги з надання невідкладної медичної допомоги, пільгове фінансування відповідно до міської програми здоров’я населення. Словом, без уваги міста первинна медицина не залишиться – підтримуватимемо галузь і надалі", – підкреслив представник мерії.

Центри первинної медико-санітарної допомоги є комунальними некомерційними підприємствами з автономним статусом. Розмір їхнього фінансування НСЗУ залежить від кількості підписаних декларацій з лікарями.

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Наприклад, у центрі № 9, який нині має 83 тис. підписаних декларацій із лікарями, у рамках згаданого фінансування капітально відремонтовано перший поверх будівлі. Його зробили доступним для маломобільних груп людей. З-поміж іншого, тут улаштували новий ґанок, поставили автоматичні двері, систему відеоспостереження, зробили двобічний пандус. У холі лікарні улаштовано вказівники зі штрифтом Брайля та тактильну плитку. Також відремонтовано санвузли, один із яких повністю пристосований для людей з особливими потребами. На ці цілі було виділено 3 млн 89 тис. грн.

"Попри те, що фінансуємося з НСЗУ, міська влада про нас не забуває. Лише за цей рік з муніципального бюджету наш центр отримав близько 15 млн грн. У тому числі з цих коштів відремонтували два ліфти із заміною кабін, також сплатили послуги автотранспорту для викликів лікарів до пацієнтів, комунальні послуги тощо", – додала генеральна директорка центру первинної медико-санітарної допомоги № 9 Галина Одінцова.

Зазначимо, в Дніпрі на сьогодні з лікарями центрів первинної медико-санітарної допомоги підписано понад 700 тис. декларацій (майже 70 % населення міста).

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