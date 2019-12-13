Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив Голова СБУ Іван Баканов, звітуючи про 100 днів перебування на посаді.

"Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопосадовців, а 134 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за 117 кримінальними провадженнями. До різних термінів засуджено 50 осіб", - повідомив Іван Баканов.

Зазначається, що яскравий приклад оперативної роботи – затримання на гарячому ексзаступника директора ПАТ "Завод Маяк", який отримав $200 тисяч за сприяння у продажі майнового комплексу заводу за заниженою ціною. Крім того, Служба посилила боротьбу з контрабандою.

"Завдяки спільним діям із британськими та польськими колегами в Україні була вилучена найбільша за історію незалежності партія тютюнових виробів на 120 млн гривень", ‒ додав очільник СБУ.

Серед справ, які отримали широкий розголос, ‒ припинення діяльності транснаціональної злочинної наркокорпорації "Хімпром".

Служба також викрила організовану злочинну групу, яка за 1,5 млн євро намагалася продати "місця" у Верховній Раді.

"Це не єдиний випадок, коли шахраї намагаються торгувати керівними посадами у державних структурах. Ще раніше нам вдалося викрити двох ділків, які пропонували місця у держорганах за винагороду", – додав Баканов

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Також СБУ продесонструвала результати роботи за останні 100 днів у формі інфографіки:



















Нагадаємо, що Баканова призначено на посаду Голови СБУ 29 серпня 2019 року. Своїм основним завданням він бачить реформування Служби, її осучаснення за найкращими світовими стандартами. За словами Баканова, замість обслуговування політичних еліт і тиску на бізнес СБУ має стати мобільною та високотехнологічною службою, запобігати ризикам, а не констатувати їх.