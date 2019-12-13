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13.12.19 12:15

Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов. ІНФОГРАФІКА

Служба безпеки України успішно виконує завдання Президента щодо викорінення корупції та боротьби з контрабандою.

Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив Голова СБУ Іван Баканов, звітуючи про 100 днів перебування на посаді.

"Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопосадовців, а 134 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за 117 кримінальними провадженнями. До різних термінів засуджено 50 осіб", - повідомив Іван Баканов.

Зазначається, що яскравий приклад оперативної роботи – затримання на гарячому ексзаступника директора ПАТ "Завод Маяк", який отримав $200 тисяч за сприяння у продажі майнового комплексу заводу за заниженою ціною. Крім того, Служба посилила боротьбу з контрабандою.

"Завдяки спільним діям із британськими та польськими колегами в Україні була вилучена найбільша за історію незалежності партія тютюнових виробів на 120 млн гривень", ‒ додав очільник СБУ.

Серед справ, які отримали широкий розголос, ‒ припинення діяльності транснаціональної злочинної наркокорпорації "Хімпром".

Служба також викрила організовану злочинну групу, яка за 1,5 млн євро намагалася продати "місця" у Верховній Раді.

"Це не єдиний випадок, коли шахраї намагаються торгувати керівними посадами у державних структурах. Ще раніше нам вдалося викрити двох ділків, які пропонували місця у держорганах за винагороду", – додав Баканов

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Також СБУ продесонструвала результати роботи за останні 100 днів у формі інфографіки:

Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 01
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 02
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 03
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 04
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 05
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 06
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 07
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 08
Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов 09

Нагадаємо, що Баканова призначено на посаду Голови СБУ 29 серпня 2019 року. Своїм основним завданням він бачить реформування Служби, її осучаснення за найкращими світовими стандартами. За словами Баканова, замість обслуговування політичних еліт і тиску на бізнес СБУ має стати мобільною та високотехнологічною службою, запобігати ризикам, а не констатувати їх.

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