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13.12.19 12:55

З воїном 14-ї ОМБр Віктором Прусським, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рівному. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 грудня, в Рівному відбулося прощання з Віктором Федоровичем Прусським, 1970 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 9 грудня ввечері від множинних вогнепальних осколкових поранень, зазнаних унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться в матеріалах місцевих видань rivne1.tv та vse.rv.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Учора тіло Віктора Прусського разом з тілами ще двох загиблих військовослужбовців (Андрія Войтовича та Сергія Сироти) привезли в Рівне і на Волинь.

Віктор Прусський народився 26.11.1970 року. Раніше служив у десантних військах. З 2016 року проходив військову службу за контрактом, останній контракт підписав 22.05.2019.

Також дивіться: Воїни 14-ї ОМБр Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота загинули в зоні ООС 9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. ФОТО

Поховають Героя на кладовищі "Нове". У нього залишилися мати і сестра.

Розпорядженням міського голови Рівного 13 грудня в місті оголошено День жалоби.

З воїном 14-ї ОМБр Віктором Прусським, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рівному 01
З воїном 14-ї ОМБр Віктором Прусським, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рівному 02
З воїном 14-ї ОМБр Віктором Прусським, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рівному 03
З воїном 14-ї ОМБр Віктором Прусським, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рівному 04

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