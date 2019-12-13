З воїном 14-ї ОМБр Андрієм Войтовичем, загиблим на Донбасі, попрощалися на Волині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Район.Рожище, повідомляє Цензор.НЕТ.

"13 грудня попрощатися із захисником прийшли бойові побратими, волонтери, односельці, посадовці та інші небайдужі громадяни. Військовослужбовця проводжали в останню путь під звуки поховального маршу та залпи рушниць. Священнослужителі відправили панахиду. Поховали чоловіка на місцевому кладовищі", - наголошується в матеріалі видання.

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Учора ввечері в Луцьку, біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України", відбулося прощання із загиблими Андрієм Войтовичем і Сергієм Сиротою, повідомляє Луцька міська рада.

У Героя залишилися дружина-волонтерка і двоє синів.

































