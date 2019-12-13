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13.12.19 15:35

Унаслідок ДТП на Чернігівщині загинуло 3 осіб, ще 3 госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

Близько дев'ятої ранку 13 грудня на трасі "Чернігів-Мена" сталася ДТП, унаслідок якої загинуло 3 осіб, ще 3 госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

"ВАЗ-21099" та "Рено Логан" зіткнулися біля селища Березна. У результаті ДТП загинули троє чоловіків, двох жінок та ще одного чоловіка госпіталізовано.

Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

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Унаслідок ДТП на Чернігівщині загинуло 3 осіб, ще 3 госпіталізовано, - Нацполіція 01
Унаслідок ДТП на Чернігівщині загинуло 3 осіб, ще 3 госпіталізовано, - Нацполіція 02

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