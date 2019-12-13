Меморіальну дошку загиблому на Донбасі Герою України, воїну 24-й ОМБр Андрію Волосу відкрили в Луцьку. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Луцької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на фасаді Луцького ліцею відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю 24-ї ОМБР, колишньому учню цього навчального закладу Андрію Волосу. На відкриття дошки прийшли заступник міського голови Ірина Чебелюк, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, мама Андрія Волоса Зоя Олександрівна та його дружина Юлія, директор Луцького ліцею Анатолій Дудич, ліцеїсти, військовослужбовці, небайдужі лучани.

Священнослужитель провів обряд освячення меморіальної дошки. Символічно, але саме у День святого апостола Андрія Первозванного лучани молилися за упокій душі молодого бійця, якого звали Андрієм, у день його народження. Сьогодні він міг би радіти життю, ростити дітей, працювати на благо України. А натомість - віддав за неї найдорожче" - зазначаєтья у повідомленні.

Андрій Волос народився 13.12.1995 року у Луцьку. Останнім часом мешкав у селі Завітне Ківерцівського району Волинської області.

Закінчив Луцьку школу-інтернат. Багато разів пробував потрапити на фронт, проте через брак досвіду йому відмовляли, аж доки не запропонували йти на контракт.

З 02.09.2015 року перебував на контрактній службі у ЗСУ.

Похований 1 липня у селі Омельне Ківерцівського району Волинської області.

Указом Президента України № 467/2019 від 27 червня 2019 року, "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Україні, вірність військовій присязі", присвоєно звання "Герой України" (посмертно).

Андрій Волос

































