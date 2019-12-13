3 тис. євро за ухилення від призову: СБУ затримала львівського поліцейського на хабарі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Інспектор з особливих доручень відділу професійного навчання спільно з посадовою особою районного військового комісаріату налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від призовників. За кілька тисяч євро вони "визнавали" чоловіків непридатними до служби.

Затримали інспектора поліції в центрі Львова під час одержання чергового хабаря.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності його спільника.

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