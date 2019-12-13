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13.12.19 17:59

Зеленський зустрівся з прем'єром Грузії Гахарією: обговорили євроатлантичну інтеграцію. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією. Сторони підтвердили налаштованість на подальший розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський і Гахарія підписали Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, яка має стати ключовим механізмом двостороннього діалогу.

Під час зустрічі було обговорено можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та Ради Європи.

Зеленський високо оцінив потенціал розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами, зазначивши, що Грузія є важливим перспективним ринком для українського експорту. Він також відзначив наявні можливості для активізації інвестиційної сфери.

У цьому контексті сторони домовилися про проведення чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва вже у І кварталі 2020 року в Тбілісі.

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Зеленський зустрівся з премєром Грузії Гахарією: обговорили євроатлантичну інтеграцію 01
Зеленський зустрівся з премєром Грузії Гахарією: обговорили євроатлантичну інтеграцію 02

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