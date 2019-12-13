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13.12.19 21:32

Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк. ФОТО

Суддя Печерського суду Світлана Шапутько залишила без задоволення клопотання адвоката фігуранта справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка про відвід судді.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Суддя Світлана Шапутько відмовила в задоволенні клопотання адвоката Андрія Антоненка про відвід судді.

Питання визначення запобіжного заходу для Антоненка, який підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета розглядатиме суддя Вовк.


Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк 01
Суд залишив клопотання про відвід судді у справі Антоненка без задоволення - справу про запобіжний захід розглядатиме суддя Вовк 02

Фото - Олег Богачук 

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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