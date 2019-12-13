Жорсткі умови для Путіна, олімпіада по-російськи: з бухлом і мельдонієм, "йолка" і каток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Он воно що
Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби
...а вертоліт просто так упав
Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий вертоліт розбився в Росії
А те, что ціни ростуть - не наша проблема
Жорсткі умови
Без цензури
- Це перебір!
Каток, так каток!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Офісом Президента встановлюють ковзанку. ФОТО
ШО, апять ЙОлка?! Нє, каток!
Читайте на "Цензор.НЕТ": КМДА не давала дозволу на ковзанку перед Офісом Президента, - Ігор Луценко. ДОКУМЕНТ
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Олімпіада по-російськи
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