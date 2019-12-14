Алкоголь у 12 разів перевищував норму: під Хмельницьким п'яний водій на смерть збив жінку, другу - госпіталізовано. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Хмельницької області.





Попередньо встановлено, що житель села Захарівці, кермуючи автомобілем ЗАЗ 1102, скоїв наїзд на двох жінок 63 та 65 років, місцевих жительок. Жінки йшли узбіччям дороги в попутному напрямку.

У результаті ДТП 63-річна жінка від завданих травм померла на місці події. 65-річну жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до обласної лікарні. Під час перевірки водія на стан алкогольного сп’яніння "Драгер" показав 2.4 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення водієві підозри та обрання йому запобіжного заходу.

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