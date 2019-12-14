За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Спортивної федерації глухих України.

Так, 13 грудня українці завоювали історичне для збірної перше золото: Дмитро Мажа переміг у лижних гонках на дистанції 10 км вільним стилем. Бронзову нагороду того ж дня завоювала Єлизавета Нопрієнко на дистанції 5 км вільним стилем.

14 грудня Павло Мандзюк завоював срібло в лижних гонках у спринті.









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Фото: deafsport.org.ua

Зазначимо, що XIX зимові Дефлімпійські ігри проходять з 12 по 21 грудня в італійській Ломбардії, в трьох північних італійських містах - Мадезімо, Кьявенну Санта-Катерина-Вальфурва.

Вони представлені 6 видами спорту: лижні гонки, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд, хокей і шахи. У головних змаганнях чотириріччя беруть участь понад 1000 спортсменів із вадами слуху з 34 країн світу. На іграх буде розіграно 36 комплектів нагород. Українці претендують на 19 комплектів нагород.