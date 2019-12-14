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14.12.19 22:10

За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019. ФОТОрепортаж

В Італії проходять Зимові Дефлімпійські ігри. За два дні збірна України завоювала 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову медалі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Спортивної федерації глухих України.

Так, 13 грудня українці завоювали історичне для збірної перше золото: Дмитро Мажа переміг у лижних гонках на дистанції 10 км вільним стилем. Бронзову нагороду того ж дня завоювала Єлизавета Нопрієнко на дистанції 5 км вільним стилем.

14 грудня Павло Мандзюк завоював срібло в лижних гонках у спринті.

За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 01

За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 02
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 03
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 04
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 05

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За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 06
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 07
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 08
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 09
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 10
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 11

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За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 12
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 13
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 14
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 15

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За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 16
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 17
За два дні збірна України завоювала чотири медалі зимової Дефлімпіади-2019 18
Фото: deafsport.org.ua

Зазначимо, що XIX зимові Дефлімпійські ігри проходять з 12 по 21 грудня в італійській Ломбардії, в трьох північних італійських містах - Мадезімо, Кьявенну Санта-Катерина-Вальфурва.

Вони представлені 6 видами спорту: лижні гонки, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд, хокей і шахи. У головних змаганнях чотириріччя беруть участь понад 1000 спортсменів із вадами слуху з 34 країн світу. На іграх буде розіграно 36 комплектів нагород. Українці претендують на 19 комплектів нагород.

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