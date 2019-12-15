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15.12.19 09:03

Українська шаблістка Харлан виграла етап Кубка світу в США. ФОТО

Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею етапу Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті (США).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у півфіналі українка здолала француженку Манон Брюне – 15:9. З таким же рахунком Харлан перемогла і в фінальному поєдинку китаянку Чжаруй Кіан.

Українська шаблістка Харлан виграла етап Кубка світу в США 01
Українська шаблістка Харлан виграла етап Кубка світу в США 02

У неділю на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті відбудуться командні змагання шаблісток.

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Нагадаємо, раніше Ольга Харлан отримала нагороду переможниці загального заліку Кубка світу. Харлан завоювала цю нагороду вже вдруге поспіль і вчетверте - у своїй кар'єрі. Також у минулому сезоні українка стала чемпіонкою Європи і світу.

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