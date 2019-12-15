Україна очікує від Польщі кроків щодо впорядкування українських місць пам'яті, - ОП

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Жовква поінформував співрозмовника про зусилля, докладені президентом України Володимиром Зеленським з метою відновлення переговорів у нормандському форматі, а також про результати саміту, який відбувся 9 грудня в Парижі.

Марчин Пшидач підтвердив незмінну підтримку Польщею територіальної цілісності та суверенітету України й висловив готовність офіційної Варшави продовжувати тиск на Російську Федерацію з метою виконання Мінських домовленостей.

Сторони обговорили пріоритетні напрями взаємодії у контексті реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України. Польща налаштована продовжувати активну підтримку нашої держави у цьому напрямі.

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Під час зустрічі йшлося про основні питання двостороннього порядку денного, зокрема щодо реалізації домовленостей, досягнутих на рівні глав держав, а також під час засідання Консультаційного комітету Президентів України і Республіки Польща 5 листопада 2019 року у Львові.

Обговорюючи проблематику вшанування спільної історичної пам’яті, Ігор Жовква підкреслив, що Україна надала дозволи на проведення пошукових робіт та очікує на відповідні кроки з боку польської сторони щодо упорядкування місць української пам’яті на території Польщі.

Співрозмовники узгодили графік заходів політичного діалогу на найвищому рівні на найближчі місяці.







