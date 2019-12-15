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15.12.19 13:30

14 грудня на Донбасі, прикривши побратима від розриву російської міни, загинув воїн Нацгвардії Сергій Михальчук. ФОТО

У суботу, 14 грудня, в результаті артилерійського обстрілу українських позицій найманцями РФ російська міна забрала життя воїна Національної гвардії Сергія Михальчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці в фейсбуці Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

"Під час вибуху 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. Незважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою як справжній воїн. Він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима. Наша Бригада завжди пам'ятатиме його героїчний вчинок, а терористи отримають жорстку відплату за пролиту кров нашого воїна", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що за проявлений героїзм Сергія Михальчука представлять до високої державної нагороди.

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14 грудня на Донбасі, прикривши побратима від розриву російської міни, загинув воїн Нацгвардії Сергій Михальчук 01

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