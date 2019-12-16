П'ятиповерховий стадіон відкрили в Токіо до Олімпіади-2020. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Будівництво стадіону завершилося 30 листопада 2019 року, воно тривало три роки.

Споруда має п'ять поверхів над землею і два поверхи під землею. Її площа - близько 69,6 тис. М².

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Стадіон розрахований на 68 000 глядачів. Будівництво обійшлося в 1,44 мільярди доларів.







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Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри розпочнуться в Токіо 24 липня 2020 року. В Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33 видах спорту (50 дисциплінах). Українські спортсмени до липня 2019 року одержали 32 ліцензії у кульовій стрільбі, артистичному плаванні, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука і стрибках у воду.

Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує збірній України 16 нагород: 7 золотих, 6 срібних і 3 бронзові. Очолять неофіційний залік кількості медалей США - 126 нагород, з яких 51 золота. Також до п'ятірки найсильніших команд потраплять Китай, Японія, Росія і Велика Британія.