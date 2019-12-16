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16.12.19 09:55

Поліцейські-спецпризначенці затримали банду вимагачів у Черкасах. ФОТОрепортаж

Вчора, 15 грудня в Черкасах поліцейські затримали банду вимагачів, які під загрозою застосування зброї, відібрали автомобіль у жителя Київської області та змусили його ще й написати боргову розписку на кілька тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Сектору комунікації поліції Черкаської області

"Сьогодні, 15 грудня, до поліції надійшла інформація, що в Черкасах група невідомих чоловіків, під загрозою застосування зброї заволоділи автомобілем іноземного виробництва жителя Київщини. Крім того, зловмисники змусили потерпілого написати боргову розписку на декілька тисяч доларів США", - сказано в повідомленні.

Поліцейські-спецпризначенці затримали банду вимагачів у Черкасах 01

Як повідомляється, поліцейські Черкаської області миттєво почали відпрацьовувати отриману інформацію. Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що зловмисники до цього часу знаходяться в Черкасах та пересуваються на автомобілі потерпілого вулицями міста.

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Поліцейські-спецпризначенці затримали банду вимагачів у Черкасах 02

Зловмисників затримали працівники поліції особливого призначення. Вирішується питання про відкриття ряду кримінальних проваджень.

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Фото: сайт поліції

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