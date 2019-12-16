19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

На вулиці Милославській патрульні поліцейські зупинили дівчину, котра поводила себе підозріло. Правоохоронці перевірили її документи та запитали про наявність заборонених предметів чи речовин. Дівчина зізналася, що має при собі наркотики. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

Під час огляду у 19-річної вінничанки правоохоронці виявили 55 пакунків із забороненими речовинами, схожими на марихуану, амфетамін і екстазі.

"Дівчина зізналася, що вона студентка столичного вищого навчального закладу і вирішила "підзаробити" на розкладанні "закладок". Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми направили заборонені речовини на експертне дослідження. Також перевіряємо достовірність показів фігурантки та походження наркотиків.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі.







