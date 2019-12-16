"А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Киев Оперативный.

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"Данило на татовому MERCEDES ML (AH0808BK) підняв на вуха 4 райони і як мінімум 15 екіпажів поліції! За порушення ПДР його намагалися зупинити ще на вулиці Липській, він тут же почав тікати, проїжджаючи на всі червоні світлофори! Проїхав у Печерському районі, Голосіївському і потім через міст Патона переїхав на Березняки, звідки попрямував в сторону Русанівки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час погоні швидкість іноді наближалася до 200 км/год.

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"Ганялися за ним хвилин 30 і вже потім на вулиці Панельна, 4, (благо у дворах вузький проїзд) з двох сторін заблокували патрульними автомобілями! Під час погоні в деяких ситуаціях, патрульні говорили, що неадекватний Данило навіть намагався йти на зіткнення з ними.

Данька лишень 2001 року народження, тверезий, не під наркотиками. Каже, що просто злякався бо не було прав, якраз завтра мав іти складати іспит", - повідомляє паблік.

Машина евакуйована, а на водія складено відповідні адміністративні матеріали.

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Фото: Киев.Оперативный/Facebook