До дверної ручки підприємства в Рівному прикріпили гранату, поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Рівненській області.

Повідомлення в поліцію надійшло сьогодні, 16 грудня, близько 8:20 від директора приватного підприємства, розташованого в провулку Робочий - 49-річного жителя м. Рівне.

"За зовнішнім виглядом на ручку вхідних дверей прикріпили гранату РГД 5 із запалом. Втім, під час розряджання та приведення об’єкту у безпечний стан спеціалісти-вибухотехніки встановили, що предмет не несе жодної загрози через технічну несправність (запал гранати був здетонований раніше)", - сказано в повідомленні.

Поліцейські предмет вилучили та у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із боєприпасом), скеровуватимуть його на експертизу.

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