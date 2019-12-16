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16.12.19 14:42

До дверної ручки підприємства в Рівному прикріпили гранату, поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТОрепортаж

У понеділок вранці, 16 грудня, директор приватного підприємства в Рівному повідомив, що до дверей підприємства невідомі прикріпили гранату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Рівненській області.

Повідомлення в поліцію надійшло сьогодні, 16 грудня, близько 8:20 від директора приватного підприємства, розташованого в провулку Робочий - 49-річного жителя м. Рівне.

"За зовнішнім виглядом на ручку вхідних дверей прикріпили гранату РГД 5 із запалом. Втім, під час розряджання та приведення об’єкту у безпечний стан спеціалісти-вибухотехніки встановили, що предмет не несе жодної загрози через технічну несправність (запал гранати був здетонований раніше)", - сказано в повідомленні.

До дверної ручки підприємства в Рівному прикріпили гранату, поліція відкрила кримінальне провадження 01

Поліцейські предмет вилучили та у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із боєприпасом), скеровуватимуть його на експертизу.

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До дверної ручки підприємства в Рівному прикріпили гранату, поліція відкрила кримінальне провадження 02
До дверної ручки підприємства в Рівному прикріпили гранату, поліція відкрила кримінальне провадження 03

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