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16.12.19 15:59

Під виглядом піску з Чорногорії в Україну намагалися ввезти 3600 тонн небезпечних відходів, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Перші 3600 т "піску" з Чорногорії прямують в Україну. Але насправді це небезпечні відходи піскоструминної обробки кораблів з верфі, яка закривається.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Контрабанда тижня цього разу дуже незвичайна. Ось корабель, везе перші 3600 т "піску" з м. Бієло в Чорногорії. До кінця року мали привезти 10 000 т. Пісок? В Україну? По ціні €1.20 за тону (пісок десь в 100 разів більше коштує)? Нічого не дивує? Подивіться, як виглядає цей "пісок" - насправді, це відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється. Тобто простими словами - небезпечні відходи. Очевидно, замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як звалище, імпортувавши їх на підставну компанію зі статуним капіталом 2 грн", - написав він.

Під виглядом піску з Чорногорії в Україну намагалися ввезти 3600 тонн небезпечних відходів, - Нефьодов 01

Більш того, як зазначив Нефьодов, представлені підроблені документи за зобов'язаннями щодо захоронення "піску". Національна поліція України порушила кримінальну справу.

Під виглядом піску з Чорногорії в Україну намагалися ввезти 3600 тонн небезпечних відходів, - Нефьодов 02


"Станом на зараз корабель стоїть, оформляти такий вантаж Нова митниця не збирається, звичайно. Окреме спасибі Єгору Фірсову, без його втручання всіх місцевих екологів купили б з потрохами", - додав Нефьодов.

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Під виглядом піску з Чорногорії в Україну намагалися ввезти 3600 тонн небезпечних відходів, - Нефьодов 03
Під виглядом піску з Чорногорії в Україну намагалися ввезти 3600 тонн небезпечних відходів, - Нефьодов 04
Фото: Нефьодов/Facebook

Під виглядом піску з Чорногорії в Україну намагалися ввезти 3600 тонн небезпечних відходів, - Нефьодов 05

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