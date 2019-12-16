Під виглядом піску з Чорногорії в Україну намагалися ввезти 3600 тонн небезпечних відходів, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Контрабанда тижня цього разу дуже незвичайна. Ось корабель, везе перші 3600 т "піску" з м. Бієло в Чорногорії. До кінця року мали привезти 10 000 т. Пісок? В Україну? По ціні €1.20 за тону (пісок десь в 100 разів більше коштує)? Нічого не дивує? Подивіться, як виглядає цей "пісок" - насправді, це відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється. Тобто простими словами - небезпечні відходи. Очевидно, замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як звалище, імпортувавши їх на підставну компанію зі статуним капіталом 2 грн", - написав він.

Більш того, як зазначив Нефьодов, представлені підроблені документи за зобов'язаннями щодо захоронення "піску". Національна поліція України порушила кримінальну справу.



"Станом на зараз корабель стоїть, оформляти такий вантаж Нова митниця не збирається, звичайно. Окреме спасибі Єгору Фірсову, без його втручання всіх місцевих екологів купили б з потрохами", - додав Нефьодов.

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Фото: Нефьодов/Facebook