Ветерана АТО Юрія Яцена, який загинув у ДТП, поховали у Вишневому. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі чернігівського видання ЧЕlinе.

"Прощання з ексбійцем батальйону "Чернігів" Юрієм Яценом відбулося у Вишневому Київської області в Храмі Вознесіння Господнього. Юрій Яцен жив у селі Рогізки Сновського району. Коли почалася війна, пішов добровольцем. Брав участь у військових спецопераціях на Донбасі. Юрій Яцен затримував "медового терориста" - людини, яка принесла на українські позиції мед із вибухівкою. Останнім часом Юрій жив у Київській області. 10 грудня його збив автомобіль. Попрощатися з Юрієм приїхали рідні та зрузі з усієї України" - сказано в повідомленні видання.

Юрій Яцен народився 05.06.1981 року в Києві. До війни довгий час жив у селі Рогізки Сновського району Чернігівської області, звідки і пішов у червні 2014 року до батальйону спеціального призначення "Чернігів", у липні вже був у зоні проведення Антитерористичної операції.

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Пройшов кілька ротацій на фронті, був поранений. Брав участь у спецоперації із затримання так званого "медового терориста", який приніс на блокпост українських захисників мед із вибухівкою. Після демобілізації жив у Києві, займався проблемою реабілітації ветеранів. Учасник проекту "Друг Героя".

У нього залишилася дружина.



