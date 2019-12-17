У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Информатор".
Хлопця без ознак життя знайшли прямо біля входу в під'їзд. Медики намагалися його реанімувати, але марно. Пізніше на місце прибув і екіпаж патрульної поліції. Особу померлого не встановлена. На вигляд йому було близько 20-25 років. Місцеві жителі не змогли впізнати хлопця, найімовірніше, він проживав далеко від місця смерті. При попередньому огляді слідів насильницької смерті не знайшли. Хлопець був охайно одягнений і не схожий на бездомного. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.
Деталі інциденту з'ясовуються.