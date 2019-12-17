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17.12.19 09:31

У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця. ФОТОрепортаж

У ніч на вівторок, 17 грудня, в Голосіївському районі знайшли мертву людину. На вулиці Лятошинського, 4а лежав труп хлопця. Тіло було біля входу в парадний дев'ятиповерхового будинку. Виклик на лінію "103" надійшов близько 1:40.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Информатор".

Хлопця без ознак життя знайшли прямо біля входу в під'їзд. Медики намагалися його реанімувати, але марно. Пізніше на місце прибув і екіпаж патрульної поліції. Особу померлого не встановлена. На вигляд йому було близько 20-25 років. Місцеві жителі не змогли впізнати хлопця, найімовірніше, він проживав далеко від місця смерті. При попередньому огляді слідів насильницької смерті не знайшли. Хлопець був охайно одягнений і не схожий на бездомного. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Деталі інциденту з'ясовуються.

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У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця 01
У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця 02
У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця 03
У Києві на Теремках у дворі 9-поверхівки знайшли труп молодого хлопця 04

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