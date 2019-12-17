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17.12.19 10:15

Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки. ФОТОрепортаж

17 грудня в центральній частині Києва заплановано проведення кількох масових акцій, зокрема під будівлею Верховної Ради України. Правоохоронці посилили заходи безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання. Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту", - сказано в повідомленні.

У поліції радять за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.

Також повідомляється, що поліцейські спільно з бійцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі столиці.

Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 01

"Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, в тому числі під будівлею Верховної Ради України. Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

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Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 02

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 03
Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 04
Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки 05

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