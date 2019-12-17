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17.12.19 10:41

Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівництво столичного держпідприємства на багатомільйонній угоді з придбання комплектуючих сумнівної якості для потреб української військової авіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, чиновники організували схему з розкрадання коштів державного бюджету, призначених для потреб Збройних Сил України. Посадовці придбали у представників комерційної структури застаріле та підроблене обладнання для ремонту військових літаків. При цьому закупівлю продукції, зокрема технологічних складових систем життєзабезпечення, здійснювали за завищеними цінами та оформлювали її як нову.

Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків 01

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у службових приміщеннях держустанови контрафактні та застарілі комплектуючі до авіаційної техніки на суму понад 15 мільйонів гривень.

Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків 02

Зазначається, що використання виявленого обладнання сумнівної якості для обслуговування військових літаків створювало передумови до виникнення надзвичайних ситуацій.

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Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків 03

У межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків 04

Викриття та блокування протиправної діяльності проводилось спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

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