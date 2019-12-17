"Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Під будівлею Ради відбувається пікет з вимогою відновлення роботи тимчасової комісії ВР щодо Іловайська і Дебальцевого, а також з вимогою підвищення пенсій для сімей загиблих Героїв.

Організатор акції - Всеукраїнська громадська організація "Об'єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головна військова прокуратура передала "справу Іловайська" СБУ, - речниця Сливко

В акції беруть участь активісти, ветерани батальйону "Донбас", а також батьки загиблих в Іловайську і Дебальцевому українських воїнів.

Мітингувальники вишикувалися в коридор, яким мають проходити народні депутати. Батьки тримають фотографії загиблих дітей, а ветерани "Донбасу" прапори України. Мітингувальники розмістили банери зі своїми вимогами і фотографіями загиблих воїнів, а також встановили знак "Іловайськ. Коридор смерті".











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, в кінці серпня 2014 року українські воїни потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Військові регулярних частин Збройних сил Росії вторглися в Україну під прикриттям найманців РФ, обстріляли коридор, по якому, за домовленістю, мали виходити українські воїни. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими без вісті.

18 лютого 2015 року українські військові залишили Дебальцевський плацдарм. Йому передувала тривала оборона і відчайдушна битва, яка тривала місяць. З 15 січня по 18 лютого 2015 року в боях в районі Дебальцевого в боях загинули 179 українських військових. 81 зник без вісті. Понад сто солдатів потрапили в полон.