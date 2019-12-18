"Живе слово під час війни": У Києві презентували серію мемуарів українських воїнів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі книги були видані у видавництві "Фоліо".

У цілому було представлено більш як десять військових проєктів, зокрема "Танець смерті. Щоденник добровольця батальйону "Донбас" Ігоря Михайлишина, "Щоденник артилериста" Геннадія Харченка, "Щоденник "Андерсена" Ігоря Стрельцова, "Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії" Романа Зіненка, "У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту" Юрія Руденка, Анастасії Воронової, Сергія Глотова, Анастасії Глотової, Дмитра Путяти, "Батальйон "Донбас". Записки добровольця" Ігоря Родіна, "Жінка війни" Ганни Шили, "Вірний присязі" Валерія Макеєва, і "Савур-Могила. Воєнні щоденники", результат праці колективу авторів Петра Потєхіна, Максима Музики і Андрія Пальваля.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який модерував презентацію, підкреслив важливість видання мемуарів про російсько-українську війну:

"Ми всі розуміємо, яке значення має жива історія, живе слово під час війни - для виховання людини, формування свідомості і розуміння того, що з нами сьогодні відбувається. Завдяки ініціативі "Фоліо" та Олександра Красовицького велика кількість таких книг вийшла у світ. Це також стало можливим завдяки меценатам. Можливо, не все там вивірено достовірно, бо дослідження відбуваються постійно. Але це живе слово - так, як автор це відчував. Це має принципове значення. Тобто, ми відразу створюємо історію війни очима тих, хто брав у ній участь.

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Ви знаєте, як історія писалася раніше, коли існував Радянський Союз. Історія писалася довго і була інструментом пропаганди. З тієї історії не можна було навчитися чогось достовірного, і висновків з війни не робили ні військові, ні громадянське суспільство. Зараз у нас новий шанс - ми створюємо українську націю. Для того, щоб нація була створена, потрібні саме такі книги - ці пам'ятники людського духу".

Ігор Стрельцов, який написав "Щоденник Андерсена" зазначив, що був на війні як журналіст і волонтер брав участь у створенні документального фільму "Дорога волонтерів". Ідея написати книгу виникла, коли з фронту повернувся його друг Олександр, художник, на фронті потрапив у танкову частину, де прекрасно себе зарекомендував. Стрельцов вирішив показати, як люди, що мають різні професії в мирному житті, несподівано показували ефективність у захисті батьківщини.

За словами автора "Хроніки Іловайської трагедії" Романа Зіненка, він "просто зібрав спогади своїх побратимів - близько 700 учасників подій з понад 25 підрозділів":

"Це не просто книга, це пам'ятник. Я людина небагата, не можу створити пам'ятник. Тому намагаюся створити пам'ятник, який неможливо зруйнувати. Це те, що залишиться після нас. Деякі учасники книги вже пішли від нас. Тобто, ми потроху йдемо, і колись нікого не залишиться. Але після нас має залишитися спогад".

Також автор зазначив, що не ризикує називати точну цифру загиблих. На його думку, офіційна цифра в 336 осіб - менше реальної, але й ті, хто говорить про смерть тисячі людей, перебільшують.

Зіненко зазначив, що учасники подій часто непомітні в повсякденному житті, а деякі навіть не мають статусу УБД. Тому їхні мемуари - свого роду посвідчення. Зіненко висловив надію, що публікація книги допоможе їм отримати офіційний статус.

Бутусов підкреслив важливість Іловайських подій. Тоді вперше російська армія безпосередньо вторглася в Україну. І вперше в полон було захоплено російських кадрових військових, після чого "весь світ був змушений визнати факт перебування російських військових в Україні".

Співавтор книги "Савур-Могила. Військові щоденники" Петро Потєхін є кадровим військовослужбовцям. Юрій Бутусов повідомив, що під час війни Потєхін на фронті виконував завдання, як простий солдат, не раз ризикував життям, отримав важкі поранення і дивом вижив. "Він вів резерв на Савур-могилу і довів його у вирішальний момент. Без нього ця історія була б іншою", - сказав він.

"Я мав честь захищати свою батьківщину. Саме честь. Що сказати про книгу? Вона написана трьома посадовими особами, які перебували на Савур-могилі - на ключовий висоті Донбасу, з якої можна спостерігати рух усіх колон. Я написав (свою частину) за одну ніч, після того як до мене звернувся особовий склад, з яким я проводив завдання в зоні АТО. Я не хотів писати, скажу чесно. Бо ж для написання документальної книги потрібен час і робота в архівах. А я знав тільки те, що стосується десантних військ. Але мені подарували примірник мемуарів. Я їх прочитав і вирішив написати свої", - розповів Потєхін.

Ігор Михайлишин, доброволець батальйону "Донбас", є музикантом. Для назви своїх мемуарів вибрав твір Ференца Ліста "Танець смерті".

"У ньому музично повністю відображено те, що відбувається на війні. Саму книгу я намагався писати так, щоб вона була свого роду матрицею подій - щоб показати не тільки події, але і переживання людини, його поведінку і взаємини з іншими", - сказав воїн.