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17.12.19 14:10

Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Верховною Радою на вулиці Грушевського поновилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після того, як правоохоронці прибрали з Грушевського військові намети, які намагалися встановити протестувальники, учасники акції почали кидати в правоохоронців каміння, порожні пластикові пляшки і димові шашки. Також було видно використання газових балончиків.

Правоохоронці затримують агресивних протестувальників. До парку підігнали автозак. Під час того, як в нього садили затриманих активістів, до автомобіля почали прориватися інші протестувальники. Співробітники поліції застосували газ.

Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 01
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 02

Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 03
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 04
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 05
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 06
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 07
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 08
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 09
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 10
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 11
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 12
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 13
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 14
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 15
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 16
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 17
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 18
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 19
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 20
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 21
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 22
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 23
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 24
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 25
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 26
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 27

Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 28
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані 29

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