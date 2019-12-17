Росіяни організували в Харкові схему незаконного переправлення товарів у РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Група осіб, попередньо громадяни РФ - жителі російського міста Бєлгорода, організували в Харкові "логістичний центр" та приймали замовлення на доставку товарів поза митним контролем через російсько-український кордон.

Вступники з різних куточків України товари винахідливі ділки планували незаконно переміщувати через кордон.

Росіяни у спеціальних складських приміщеннях в м. Харків фасували та зберігали товар, який згодом передавався особам, що безпосередньо незаконно переміщували його через кордон до РФ. В подальшому такі контрабандні "пакунки" вже на території РФ доставлялися кінцевим отримувачам переважно поштовими компаніями-перевізниками.

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10 грудня правоохоронці провели обшуки та вилучили понад 100 ящиків і 400 мішків, де були товари побутового призначення, призначені для адресатів з різних регіонів Російської Федерації, а також документи, що є доказами протиправної діяльності.





