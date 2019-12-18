Сканер вантажів запрацював на Закарпатській митниці. Львівська, Волинська та Чернівецька митниці готуються до запуску, - Гончарук. ФОТО

Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні починають працювати сканери, які я доручав запустити на митних кордонах під час робочої поїздки до Чернівецької області. Стартували із Закарпатської митниці. Там вже все працює", - написав він.

За словами Гончарука, Львівська митниця вже провела технічне тестування пристроїв у пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краковець", і "Шегині" і найближчим часом вони будуть працювати повноцінно.

Волинська, Чернівецька митниці також готуються до запуску таких систем, додав прем'єр.

Читайте також: Створена карта наявних і необхідних соціальних об'єктів, - Гончарук