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17.12.19 21:59

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і "э кап ов к'офы" у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня. ФОТОрепортаж

Спроба проголосувати за ринок землі, мітинги під Радою й ухвалення закону про Пласт. Таким був робочий день депутатів 17 грудня під куполом ВР. Крім того вони вивчали англійську мову, грали в шахи і читали про Чингісхана.

Про це в репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 01

Початок роботи ВР


Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 02

Вадим Новинський з колегою зі "СН" Артемом Культенком

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 03

Ложа Кабміну

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 04

Жан Беленюк зі "СН" із колегою Олександром Фельдманом з ОПЗЖ

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 05

Нардеп Анатолій Драбовський зі СН читає про Чингісхана

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 06

Дмитро Лубінець з групи "Зa майбутнє" грає в шахи


Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 07
Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 08

Геннадій Вацак з групи "Зa майбутнє" зайнятий вивченням англійської мови - "э кап ов к'офы"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 09

Григорій Суркіс з ОПЗЖ з колегою Михайлом Радуцьким зі СН

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 10

Ольга Василевська-Смаглюк зі СН спілкується з Вадимом Новинським з ОПЗЖ

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 11

Скаути у ВР - депутати ухвалили сьогодні закон про Пласт

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 12

Керівництво фракції СН - Микита Потураєв, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 13

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 14

Телефони депутатів зі СН з фракційним чатом

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 15

Єлизавета Ясько з колегою зі СН Олександром Скічком

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 16

Олександр Качура, Єлизавета Ясько і Леся Забуранна з СН

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 17

Рустем Умеров і Сергій Рахманін з "Голосу"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 18

Дружнє голосування фракції "СН"


Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 19

Спілкування Петра Порошенка та Ірини Геращенко з "Євросолідарності"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 20

Ярослав Железняк з "Голосу" з колегою Андрієм Холодовим з "СН"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 21

Юлія Льовочкіна з ОПЗЖ

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 22

Максим Бужанський і Олександр Дубинський з "СН"

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 23

Нестор Шуфрич з ОПЗЖ у президії Ради

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 24

Тимошенко проти голосування щодо продажу землі

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 25

Початок блокування трибуни

Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 26
Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і э кап ов кофы у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня 27

Фракція "Батьківщина" заблокувала трибуну, виступаючи проти продажу землі

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