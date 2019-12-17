Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і "э кап ов к'офы" у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня. ФОТОрепортаж

Про це в репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР
Вадим Новинський з колегою зі "СН" Артемом Культенком
Ложа Кабміну
Жан Беленюк зі "СН" із колегою Олександром Фельдманом з ОПЗЖ
Нардеп Анатолій Драбовський зі СН читає про Чингісхана
Дмитро Лубінець з групи "Зa майбутнє" грає в шахи
Геннадій Вацак з групи "Зa майбутнє" зайнятий вивченням англійської мови - "э кап ов к'офы"
Григорій Суркіс з ОПЗЖ з колегою Михайлом Радуцьким зі СН
Ольга Василевська-Смаглюк зі СН спілкується з Вадимом Новинським з ОПЗЖ
Скаути у ВР - депутати ухвалили сьогодні закон про Пласт
Керівництво фракції СН - Микита Потураєв, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія
Телефони депутатів зі СН з фракційним чатом
Єлизавета Ясько з колегою зі СН Олександром Скічком
Олександр Качура, Єлизавета Ясько і Леся Забуранна з СН
Рустем Умеров і Сергій Рахманін з "Голосу"
Дружнє голосування фракції "СН"
Спілкування Петра Порошенка та Ірини Геращенко з "Євросолідарності"
Ярослав Железняк з "Голосу" з колегою Андрієм Холодовим з "СН"
Юлія Льовочкіна з ОПЗЖ
Максим Бужанський і Олександр Дубинський з "СН"
Нестор Шуфрич з ОПЗЖ у президії Ради
Тимошенко проти голосування щодо продажу землі
Початок блокування трибуни
Фракція "Батьківщина" заблокувала трибуну, виступаючи проти продажу землі