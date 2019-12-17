Блокада трибуни з питання продажу землі, закон про Пласт і "э кап ов к'офы" у самовчителі Вацака, - день ВР 17 грудня. ФОТОрепортаж

Про це в репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Початок роботи ВР





Вадим Новинський з колегою зі "СН" Артемом Культенком

Ложа Кабміну

Жан Беленюк зі "СН" із колегою Олександром Фельдманом з ОПЗЖ

Нардеп Анатолій Драбовський зі СН читає про Чингісхана

Дмитро Лубінець з групи "Зa майбутнє" грає в шахи







Геннадій Вацак з групи "Зa майбутнє" зайнятий вивченням англійської мови - "э кап ов к'офы"

Григорій Суркіс з ОПЗЖ з колегою Михайлом Радуцьким зі СН

Ольга Василевська-Смаглюк зі СН спілкується з Вадимом Новинським з ОПЗЖ

Скаути у ВР - депутати ухвалили сьогодні закон про Пласт

Керівництво фракції СН - Микита Потураєв, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія

Телефони депутатів зі СН з фракційним чатом

Єлизавета Ясько з колегою зі СН Олександром Скічком

Олександр Качура, Єлизавета Ясько і Леся Забуранна з СН

Рустем Умеров і Сергій Рахманін з "Голосу"

Дружнє голосування фракції "СН"





Спілкування Петра Порошенка та Ірини Геращенко з "Євросолідарності"

Ярослав Железняк з "Голосу" з колегою Андрієм Холодовим з "СН"

Юлія Льовочкіна з ОПЗЖ

Максим Бужанський і Олександр Дубинський з "СН"

Нестор Шуфрич з ОПЗЖ у президії Ради

Тимошенко проти голосування щодо продажу землі

Початок блокування трибуни









Фракція "Батьківщина" заблокувала трибуну, виступаючи проти продажу землі