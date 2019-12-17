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17.12.19 20:04

Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала зловмисника, який відкрив вогонь по наряду поліції в Яготині 11 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

11 грудня в Яготині чоловік відкрив вогонь із рушниці по поряду поліції, а потім зник на мікроавтобусі. Тоді на Київщині ввели поліцейські операції "Грім" і "Сирена".

Затримали зловмисника сьогодні в с. Кулажинці, Полтавської області, там він переховувався в будинку старої знайомої.

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Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 01

Як повідомив глава поліції Київської області Андрій Небитов, поки шукали підозрюваного за можливими адресами перебування, вилучили пістолети, револьвери, гвинтівку, автомат, гранатомети і гранати. Зловмисник дуже любив робити селфі із незаконною зброєю.

Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 02
Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 03

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Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 04
Затримано зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції в Яготині 11 грудня 05

Відкрито 3 кримінальні провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї) і за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).

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