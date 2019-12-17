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17.12.19 20:38

Зеленський і Hublot: провідна російська ділова газета вийшла з оригінальною першою сторінкою ФОТО ДНЯ

Провідне ділове видання Росії "Ведомости" 17 грудня на першій шпальті розмістила фотографію українського президента Володимира Зеленського та рекламу відомого бренду годинників Hublot.

Фотографію розмістив у Facebook журналіст Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський і Hublot: провідна російська ділова газета вийшла з оригінальною першою сторінкою 01

Нагадаємо, тиждень тому російський телеканал ТНТ показав три перші серії серіалу "Слуга народу". з Володимиром Зеленським у головній ролі. Планувалося, що за тиждень серіал покажуть повністю, однак його було знято з ефіру.

Права на показ "Слуги народу" телеканал ТНТ придбав у шведської компанії Eccho Rights, заявили в студії "Квартал 95".

З першої серії телеканал вирізав жарт про Володимира Путіна. В епізоді герой Зеленського, новообраний президент Голобородько приходить вибирати дорогий годинник і костюм, як йому тепер належить за статусом. Помічник розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляючи її назву як "Хубло"). На що герой Зеленського дивується: "Путін - "Хубло?".

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