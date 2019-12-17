"Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць", - Кузьменко написала лист матері Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фотокопію листа опублікував у Facebook її адвокат Владислав Добош, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з Вами не знайомі особисто, але вже, на жаль, знайомі заочно. Я не буду писати і переконувати Вас, що я тут ні до чого - я хочу, щоб Ви це дізналися з об'єктивних експертиз і доказів, на проведенні яких я наполягаю" , - звертається вона до Людмили Шеремет.

Кузьменко називає "шоу" ситуацію довкола розслідування і просить вибачення за те, що тій доводиться спостерігати за цим.

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"Я просто хочу висловити Вам моє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати більше всього на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але Вам доведеться знову побачити, що зі смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю. Пробачте нашу країну і за це. Я просто побажаю, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх убивць і Ви могли подивитися їм в очі. Тримайтеся", - йдеться в листі.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".