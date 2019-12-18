Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов із СІЗО: "Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, за останні пів року в Україні активізувалися спроби дискредитації військових, волонтерів і добровольців.

"Що вони зараз роблять? Вони намагаються переписати історію останніх п’яти років. Вони намагаються сказати, що Армія, Збройні сили, українські герої – це не найважливіше, що є в Україні. Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів, які, кинувши все, у 14-му пішли на фронт. Я буду робити все, щоб не дозволити їм це зробити. Я буду робити все, щоб чесне імя кожного українського офіцера, українського воїна, було захищене. Я ще раз хочу подякувати за ту величезну роботу по захисту рідної землі, яку ви робили ці 5 років. Я як п’ятий Президент і Верховний Головнокомандувач хочу подякувати у вашій особі всім нашим воїнам, героям, які зробили величезний внесок для того, щоб країна була збережена – і ще зроблять для того, щоб не дати негідникам зробити реванш", - зазначив п'ятий президент.

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"Він також зазначив справжню командирську позицію Дмитра Марченка, який відмовлявся виходити з СІЗО під заставу доти, поки не звільнять його підлеглих", - повідомляє пресслужба.

Дмитро Марченко, після участі в бойових діях на Донбасі в рамках реформування Міністерства оборони разом з іншими бойовими офіцерами був притягнутий, зокрема, до осучаснення стандартів речового і харчового забезпечення. Генерал подякував Порошенку за можливість працювати над такими складними і відповідальними завданнями.

Дмитро Марченко, який після участі у бойових діях на Донбасі у рамках реформування Міністерства оборони разом з іншими бойовими офіцерами був залучений, зокрема, до осучаснення стандартів речового і харчового забезпечення, подякував Петру Порошенку за можливість працювати над такими складними і відповідальними завданнями.

"Дмитро Марченко подякував родині Петра Порошенка і всім небайдужим українцям, які за кілька днів разом зібрали необхідну суму у 20 мільйонів гривень для застави", - повідомляє прес-служба "євросолідарності".

"Для мене велика честь, що я мав змогу воювати і захищати цей народ. У нас неймовірний народ і ви в нас були неймовірним президентом", – сказав генерал Марченко.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави із 76 млн грн до 20 млн грн.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс заставу в розмірі 19 млн за генерала Марченка.







